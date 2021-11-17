Bill Gates ilk nükleer santralını kuruyor

HABERTURK.COM / Ajanslar

Microsoft Kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.

4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral 2028 yılında faaliyete geçecek.

Aldıkları 1.9 milyar dolarlık devlet teşvikinin son derece ciddi olduğunu belirten TerraPower CEO'su Chris Levesque "Buna ihtiyaç vardı çünkü ABD nükleer enerji sektörü rakiplerinin gerisinde kalıyordu" ifadelerini kullandı.

TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.

İSTİHDAMA KATKI SUNMAK İSTİYOR

Firma, Trump döneminde Çinli bir şirketle ortaklığa giderek ilk reaktörünü Pekin yakınında inşa etmek istemişti. Ancak o dönem Beyaz Saray bu girişime engel olmuş, firmanın ABD'de yatırım yapmasını 'tavsiye etmişti.'

Terrapower coğrafi uygunluğunun yanında Kemmerer şehrinde yakın zamanda bir kömür santralının kapatılması nedeniyle de bu şehri tercih etti. Firma, bir yandan yeni nesil reaktörlerin daha verimli, temiz ve güvenli olduğunu kanıtlamaya çalışırken diğer yandan istihdam yaratacağını da göstermek istiyor.