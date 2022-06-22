Cinsel istismardan suçlu bulundu

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Komedyen Bill Cosby'nin, 1975'te bir Playboy Malikanesi'nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri kararını verdi.

BBC'nin aktardığına göre; 84 yaşındaki komedyen, jüri tarafından suçlu bulundu. O zamanlar 16 yaşında olan Judy Huth, davadaki ifadesinde Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nin birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Jüri, Cosby'nin, şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

'#MeToo' hareketinin başlamasının ardından 50'den fazla kadın, "Amerika'nın babası" olarak bilinen Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Cosby ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.

2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı. Ancak 2021'de kararın bozulması üzerine Bill Cosby, serbest kalmıştı.