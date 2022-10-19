Bilirkişinin incelemeleri tamamlandı

Bartın Baro Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında delillerin karartılması yönündeki kamuoyunda yanlış bir düşünce olduğunu belirterek, "Kendi izlenimlerimiz ve tespitimiz, olayın bir ihmal olduğu ve yakın zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vereceklerini düşünüyoruz." dedi

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve bilirkişi heyetinin çalışmaları altı buçuk saat sonra sona erdi. Başsavcı ile birlikte 3 savcı, 7 bilir kişi, 5 avukat ve Bartın Baro Başkanı Av. Ferhat Parlatır'ın bulunduğu 17 kişilik heyet, sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerinin yanı sıra müessese müdürü ile diğer birikim sorumlularından işleyiş ve teknik cihazların nasıl çalıştığı yönde çalışmalar yaptı. İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bartın Baro Başkanı Av. Ferhat Parlatır, "Bizim genel olarak kendi izlenimlerimiz ve tespitimiz burada olayın bir ihmal olduğu ve yakın zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vereceklerini düşünüyoruz." dedi.

Daha önce dijital materyallere el konulduğunu açıklayan Parlatır, “Bugün yapılan keşifte gerek idari personel ve gerekse teçhizatlar yönünden bilirkişiler yerinde inceleme yapıldı. Madende hali hazırda can güvenliği sağlanamadığından madene girilemedi. Bizim genel olarak avukat meslektaşlarımızla yaptığımız tespit ve gözlemlere dayılı olarak bir takım bulguları tespit etik. Soruşturmanın sıhhati açısında bunların kamuoyu ile paylaşılması şuan için mümkün değil. Yakın zamanda sorumluların ve şüphelilerin tespit edilerek yargı önünde hesap verecekler. İşletme Müdürüne işleyiş ve teknik ekipmanların ne şekilde çalıştığı yönde görüşlerine başvuruldu” diye konuştu.

Maden ocağı yetkililerinin sensörlerin ve gaz akışının ölçüldüğü cihazların patlama sonrası otomatik olarak devre dışı kaldığını ifade ettiklerini kaydeden Baro Başkanı Ferhat Parlatır, “O konuda bilirkişi heyetimiz teknik raporlarında detaylı bir şekilde belirtecektir. Patlamadan sonra herhangi bir şekilde gaz ölçüm cihazlarının sıfırlandığı doğrudur. Ama şu da detay vardır, kişileri veya kamuoyunun bildiği nokta haricinde maden ocağındaki teknolojik verilen hep birlikte değerlendirilerek buna göre kusurun ortaya çıkacağını belirebilirim. Sadece sensör değil, bir takım teknolojik verilerin ve hatta telsiz kayıtları gibi bir takım verilerin hepsi değerlendirilip ona göre sonuca ulaşılacak. Şuan sensörler sağlıklı bir şekilde gaz ölçümü yapamadığı ve aşırı yüksek olduğu belirtildiği için maden ocağına girilemedi. Ancak oraya girilememesi delillerin karartıldığı şeklinde bir düşünce oluşamaz. Şehit olan madencilerimizin üzerlerindeki GPS ile nerede oldukları bilinen olduğundan şuan içeri girilememesi bu soruşturmanın sıhhati bakımından her hangi bir yanlış anlaşılmaya sirayet edecek durumda değil. Delillerin karartılması yönündeki kamuoyunda yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Önemli olan dijital materyallerin üzerinde bilirkişi incelemesiydi ve bugünde sahada keşifte bilirkişi tarafından yapıldı. Ön rapor sonucunda burada ihmalin olduğunu düşündüğümüz için en yakın zamanda soruşturmanın tamamlanarak kamu davası açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mağdur aileler adına incelemelere katılan Avukat Mürsel Ünder ise, “Uzun ve yorucu keşif oldu. Dosya ile ilgili sorumluluklarla ilgili bir inceleme değil teknik açısından inceleme yapıldı. Savcılık tarafından dijital verilerin kopyaları alınarak el konuldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti vardı ve idari binada haritalar ve gaz izleme ve ölçüm sensörleri ile ilgili geçmiş ve güncel veriler incelendi. Çok ciddi sorumluluklar, alt düzeydeki yönetici kadrosundan tutun TTK yönetici kadroları ve Enerji Bakanlığındaki çeşitli yönetim kademelerindeki kişilerin sorumluluk ve ihmallerin olduğunu ve kasta varan davranışların olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamada soruşturma devam ettiği için detaylarla ilgili bilgi verme şansımız yok. Şuan itibari ile ifadesi alınmış, gözaltına alınmış veya tutuklanmış bir sorumlu kimse yok. Biran önce savcılıkça sorumluların buradan el çektirilerek kendileri ile ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Acılı ailelerin yaşadığı trajediyi sıkıntıyı, bu işlemlerin yapılmamış olması her geçen gün artırmaktadır. Bugün itibari ile sonlandırılmış olan keşiften sonrasında savcılıktan bir önce şüphelilerin ifadesinin alınıp gerekli işlemlerin yapılmasını öneriyoruz ve bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi.