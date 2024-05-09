Bilinmeyen tehlike: Geceleri saçı kurutmadan uyumak saça ne kadar zarar veriyor?
Geceleri duş almak, rahatlamanın ve günün yorgunluğunu atmanın harika bir yolu olabilir. Ancak bu uygulama saç sağlığı açısından riskli olabilir mi? Bazı uzmanlara göre ıslak saçla uyumak birçok soruna yol açabiliyor. İşte, sizin için saçları kurutmadan uyumanın sağlığa olan zararları!
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Birçok insan saçını günaşırı yıkadığından çoğunlukla kurutmakla vakit kaybetmek istemez. Gün içerisinde güneşe çıkınca daha çabuk kuruyan saçlar gece daha zor kuruyabildiğinden saç sağlığında sorunlara yol açabilir. Haberimizde bazı dermatologlardan ve araştırmalardan yararlanarak saçı kurutmadan uyumanın zararlarını sizin için derledik. İşte, detaylar...
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1. SAÇLARIN KIRILMASI
Dermatolog Ife J. Rodney, saçların ıslandığında daha elastik ve esnek hale geldiğini söyledi. Yani ıslakken kırılgan olan saçların, uyurken yaşanan sürtünmeden dolayı saç tellerinin daha çabuk kırılabileceğini belirtti.
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2. ENFEKSİYONLARA YATKIN HALE GELMEK
Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi dermatoloji bölümünde yardımcı doçent olan Dr. Cindy Wassef’a göre ıslak saçla uyumak aynı zamanda kafa derisinde nemli ve sıcak bir ortamın oluşmasına da katkıda bulunabilir, bu da saçı bakteriyel ve maya enfeksiyonlarına yatkın hale getirebilir.
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Dermatoendokrinol dergisinde 2017’de yapılan araştırmaya göre bu maya, kafa derisinde birikerek enfeksiyona neden olabilir; Kafa derisindeki Malassezia mayası, seboreik dermatite (kaşıntılı, pullu döküntü) neden olabilirken Candida mayası kafa derisinde kaşıntı veya kabarcıklar gibi semptomlara yol açabilir.
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3. SOLUNUMDA SIKINTI YARATMASI
Wassef, cilt sorunlarının ötesinde ıslak saçla yatmanın solunum sorunlarına yol açabileceğini, nemli yastıkların ve yatak takımlarının küf oluşumunu kolaylaştırabileceğini, bunun da solunum yollarınızı tahriş edebileceğini söyledi.
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SAÇI KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Mount Sinai Hastanesi dermatoloji bölümünde kozmetik ve klinik araştırma direktörü Joshua Zeichner, kurutulmuş bir saçla uyumanın daha iyi olacağını söyledi. Bununla birlikte Zeichner’a göre saten bir yastık kılıfında uyumak saçın sürtünmesini azaltarak kırılmayı azaltıyor.
Kaynak: Health, Dermato Endocrinology
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