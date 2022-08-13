Covid-19 ve grip aşısı uyarısı!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, 25 Temmuz-1 Ağustos arasındaki haftalık vaka sayılarındaki artışa işaret ederek, günlük yaklaşık 58 bin yeni vaka görüldüğünü, 48 vatandaşın ise vefat ettiğini belirtti.
Bu rakamların bir önceki hafta günlük 52 bin civarında olduğunu aktaran İlhan, "Şu an bir artışın devam ettiğini söylemek mümkün ama artış hızının bir parça azaldığını gözlemliyoruz. Bu dünyada da böyle. Dünya genelinde son bir hafta içinde pik yapan değerlerin aşağıya doğru yöneldiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.
"EYLÜL BAŞINA KADAR VAKALAR BİR MİKTAR DAHA YUKARI GİDEBİLİR"
İlhan, vaka sayılarındaki azalma beklentilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Vaka sayılarındaki azalma belli bir pik seviyesini gördükten sonra gerçekleşiyor. Bu nedenle eylül başına kadar olan dönemde vakalar bir miktar daha yukarı gidebileceği gibi sabitleşip aşağı yönlü seyre de geçebilir. Dünyada, özellikle yakınımızda olan Avrupa bölgesindeki düşüş eğilimini ve Türkiye'ye yansımalarının genellikle iki hafta sonra olduğunu dikkate aldığımızda, vaka sayılarının bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da aşağı doğru yön alabileceğini düşünebiliriz."
"15 GÜN-1 AY İÇİNDE RAKAMLAR AŞAĞI İNEBİLİR"
Bununla birlikte vaka sayılarındaki düşüşün birkaç faktöre bağlı olduğuna dikkati çeken İlhan, yeni varyantlardaki bulaştırıcılık düzeyi, insanların bireysel önlemlere uyması, aşı ve hastalığı geçirmeyle insanların Covid-19'a karşı bağışıklık kazanmasının vaka sayılarını doğrudan etkilediğini vurguladı.
Bu etkenlerde olumlu bir süreç olmadığı sürece vaka sayılarının benzer gidebilme ihtimalinin de bulunduğunu anlatan İlhan, "Fakat genel olarak bakıldığında, bulaştırıcılığın artık belli bir doygunluğa ulaştığını düşündüğümüzde önümüzdeki 15 gün-1 ay içinde rakamlar aşağı doğru da gidebilir" görüşünü paylaştı.
HATIRLATMA DOZU VE GRİP AŞISI UYARISI
Prof. Dr. İlhan, şu an için bireysel önlemler, maskeye uyum konusunda toplumun tam olarak gereken hassasiyeti göstermediğinin altını çizerek, bunun aşılamanın önemini daha da artırdığını anlattı.
Herkese bir an önce hatırlatma dozu ve eksik doz aşılarını yaptırmalarını öneren İlhan, "Ayrıca eylül, ekim aylarında grip mevsiminin de başlayacağını dikkate almamız gerekiyor. Vatandaşlarımız şu an hatırlatma dozlarını olur, eylül-ekim gibi de grip aşılarını olursa sürecin en az hasarla atlatılabileceğini söylemek mümkün olur" diye konuştu.
Yaz döneminin bitmesi, insanların tatil beldelerinden büyükşehirlere dönmesi ve okulların açılmasıyla birlikte riskin artması ihtimalinin de bulunduğunu dile getiren İlhan, "Şu an yapılabilecek en doğru şey, kalabalık, kapalı alanlarda maske takmak ve aşılarımızı tamamlamak." önerisinde bulundu.
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