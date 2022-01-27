Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Bu dönemde Anadolu'ya virüs taşınıyor!

Eğitim ve öğretimde verilen aranın ardından virüsün büyük kentlerden Anadolu´nun en ücra köşelerine kadar yayıldığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti.
"YANLARINDA VİRÜSÜ DE GÖTÜRÜYORLAR"
Virüsün çok kolay bulaştığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Okulların tatil olması ile büyük kentlerden Anadolu´ya, yani küçük kentlere bir insan hareketliliği oluşuyor. İnsanlar çocuklarının okulların tatile girdiği tarihlerde tatil planlaması yapıyorlar. Ya memleketlerine, eşine, dostuna gidiyor ya da turistik tesislere, kış turizmi gibi alanlara gidiyorlar. Bu hareketlilikte İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerden Anadolu´ya, küçük kentlere ve hatta kırsal alanlara virüsün taşınması anlamına geliyor. Giderken yanlarında virüsü de götürüyorlar maalesef. Aslında virüsün eli ayağı yok. Kendisi gelip de bize bulaşmıyor. Bir insan bize bulaştırıyor. Dolayısıyla bu insan hareketliliği gerek toplu taşımada, gerek aile içi bir araya gelmelerde, gerek kalabalık toplantılarda, nişan, söz gibi törensel faaliyetler de özellikle tatil zamanlarında planlanıyor. Bazen cenazeler taziyeler oluyor. Öyle durumlarda hani bir bakıyorsunuz birdenbire bir pozitif kişi varsa eğer etrafa bulaşıyor ve yeni vaka ortaya çıkıyor" dedi.
"BU DÖNEMDE İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ MİNİMUMA İNDİRMEMİZ LAZIM"
Virüsün çok kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Çok dikkatli olmak lazım. Bu dönemde insan hareketliliğini minimuma indirmemiz lazım. Kapalı ortamlarda hane halkı dışında insanlarla bir arada olmak, birlikte yemek içmek, oturup kalkmak, uzun süre birlikte vakit geçirmek riskli. Onun için bu tatil sürecinde bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka eskiden beri söylediğimiz sosyal mesafenin korunması, maskenin sosyal alanlarda takılması önemli. Bunlara dikkat edersek en az hasarla bu süreci atlatabiliriz" diye konuştu.
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