Kronik hastalığı olanlarda risk yüksek!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün tehdit olmaktan çıktığını belirterek, rakamlarla da bunun görüldüğünü söyledi.
TEHLİKE BİZLER İÇİN SIRADANLAŞTI AMA...
Prof. Dr. Özlü, "Artık tedbirler büyük oranda tümüyle kalkmış durumda. Sadece bizde değil dünyada da pek çok ülkede durum bu şekilde. Tehlike bizler için azaldı, normalleşti, sıradanlaştı ama 65 yaş üzeri için kronik hastalığı olanlar için ve özellikle bağışıklığı baskılayan bir hastalığı olanlar için yine de risk yüksek. Çünkü bu kişiler hastalandıklarında hastalıkları ağır seyredebiliyor, ölümcül olabiliyor. O bakımdan risk grubu kişilerin kendilerini korumalarına çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Kalabalık, kapalı dar mekanlara çok girmemeye çalışmalılar. Eğer girmek zorundalarsa maskelerini takmalılar ve kısa zamanda işlerini görüp oradan çıkmadılar. Kendilerini korumalarında fayda var. Eğer evinizde böyle bir riskli kişi varsa evdeki diğer kişilerinde onlara bulaştırmamak açısından kendilerini korumaları gerekiyor” diye konuştu.
HASTALIK SÖZ KONUSUYSA MASKE TAKILMALI
Soğuk algınlığı belirtileri olan kişilerde maske kullanımın önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Sadece koronavirüs için değil nezle grip için de geçerli eğer hastaysak yani semptomlarımız varsa öksürük, ateş, terleme, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, takatsizlik halsizlik, kırgınlık gibi yakınmalar varsa bu tür solunumsal enfeksiyon bulguları olan kişilerin mümkünse topluma 1 hafta, 10 gün çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkması gerekiyorsa da maskesini takması diğer insanları korumak açısından bu enfeksiyonların toplumda yayılmaması açısından önemli. Bu çok işe yarayan bir tedbir ama onun dışında sıradan, sağlıklı, risk grubu olmayan kişilerin artık normal yaşamına tümüyle geri döndüğünü görüyoruz. Umarım tekrar bir sorun olmaz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!