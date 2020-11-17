Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemiyle Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında ise korona virüsü tedbirleriyle ilgili Bakan Koca'dan son dakika önemli açıklamalar geldi. Peki, Bilim Kurulu toplantısında ne kararlar alındı? Sokağa çıkma yasağı var mı?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Hemen belirtelim ki Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada doğrudan sokağa çıkma yasağı teklif edilmedi. Ancak bunun yerine somut tedbirler alınması istendi. Bu da beraberinde Kabine Toplantısı öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması talep edildiği izlenimini oluşturdu.
"KISITLAYICI, SOMUT TEDBİRLER TAVSİYE EDİLDİ"
İşte, Bakan Koca'nın açıklaması:
İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
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