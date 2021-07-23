Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Sağlık Bakanı Koca ne zaman açıklama yapacak? Kısıtlama olacak mı

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 9 bin üzerine çıkması yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor.

Bu haftaki toplantı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kurban Bayramı dolayısı ile Bilim Kurulu Toplantısı'nın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.