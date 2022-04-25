Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.

Bakan Koca'nın mesajındaki 'hayırlı kararları Çarşamba'ya bırakmayalım' ifadeleri merak konusu oldu.