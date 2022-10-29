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Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı! Keşfedilen protein kanser hücrelerinin büyümesini durduruyor

Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı

Bilim insanları bir ilke imza atmayı başardı. VHIO'dan bilim insanları, keşfettikleri OMO-103 isimli proteinin, birçok kanser türünü etkili şekilde küçülttüğünü hatta durdurduğunu açıkladı

Giriş: 29.10.2022 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyada giderek artan kanser vakalarına karşı bilim, mücadelesini sürdürüyor. Vall D-Hebron Institute of Oncology (VHIO)'den bilim insanları ilginç bir çalışmayla, kanser üzerinde büyük bir aşama kaydettiğini duyurdu. 

    Araştırmacılar ilk kez kansere neden olan anahtar gen "MYC"yi hedef aldı ve genin aktivitesini etkili bir şekilde engelleyen bir ilaç geliştirdiler.

  • Bilim insanları, hücrelerin içine girebilen ve çekirdeğe ulaşabilen "OMO-103" adlı bir mini protein tasarladılar ve fareler üzerinde test ettiler. Sonuçlar, MYC geninin işlevini engelleyerek, tümörün büyümesini engelleyebileceğini gösterdi.

    Araştırma ekibi bulgularını İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 34. EORTC-NCI-AACR Moleküler Hedefler ve Kanser Tedavileri Sempozyumu'nda sundu.

  • VHIO Erken İlaç Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Elena Garralda, "MYC, kanserde 'en çok aranan' hedeflerden biridir çünkü meme, prostat, akciğer ve yumurtalık kanseri gibi birçok yaygın insan kanserini tetiklemede ve sürdürmede önemli bir rol oynar. Bugüne kadar, MYC'yi inhibe eden klinik onaylı hiçbir ilaç olmamıştı" dedi.

  • Araştırmacılar, OMO-103'ün güvenliğini değerlendirmek için Nisan 2021'de birinci fazı klinikte denemeye başladı. Deneme; pankreas, bağırsak ve küçük hücreli akciğer kanserleri gibi farklı tümör tiplerine sahip ve daha önce başka tedaviler görmüş 22 hastayı içeriyordu.

  • Araştırmacılar; MYC gen aktivitesi düzeylerini ve kanser için diğer biyolojik göstergeleri ölçmek için denemenin başında ve tedaviyi takiben üç hafta sonra tümörlerden biyopsi aldı.

    Dokuz hafta sonra, BT taraması yapılan 12 hastadan sekizinde kanserin büyümesinin durdurduğu gösterildi.

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