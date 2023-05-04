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Haberler Dünya

Bilim insanları paylaştı: Yok oluşun görüntüsü

Bilim insanları, ilk kez yıldızı tarafından yutulan bir dış gezegeni tespit etti. Gökbilimciler Dünya'nın sonunun da bu gezegeninkine benzeyeceğini ancak bunun milyarlarca yıl sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

Giriş: 04.05.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bilim insanları paylaştı: Yok oluşun görüntüsü
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MIT, Harvard Üniversitesi, Caltech'teki bilim insanlarının katılımıyla Nature dergisinde yayınlanan çalışmada ilk kez bir yıldızın bir gezegeni yuttuğunun gözlemlendiği belirtildi.

Çalışmaya göre gezegenin ölümü yaklaşık 12.000 ışık yılı uzaklıkta, Aquila takımyıldızının yakınında gerçekleşti. Gökbilimciler bölgede hızla sönmeden önce sadece 10 gün içinde 100 kattan daha fazla parlayan bir yıldız patlaması tespit ettiler. Ancak ilginç bir şekilde daha sonra yalnızca daha az miktarda enerji yaydığı tespit edildi. Bilim insanları bu kombinasyonun yalnızca tek bir olay tarafından üretilmiş olabileceği sonucuna vardı: Yakınındaki gezegeni yutan bir yıldız.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Kishalay De "Yutulmanın son aşamasını görüyorduk" diyerek süreci açıklarken "Dünya'nın geleceğini görüyoruz. Güneş Dünya'yı yutarken başka bir uygarlık bizi 10.000 ışık yılı uzaktan gözlemliyor olsaydı, Güneş'in aniden parladığını, sonra etrafında toz oluşturduğunu ve sonra eski haline döndüğünü görürlerdi" diye ekledi.

Bilim insanları yok olan gezegenin büyük olasılıkla Jüpiter büyüklüğünde, sıcak bir dünya olduğunu ve önce ölmekte olan yıldızın atmosferine son olarak da çekirdeğine doğru çekildiğini tahmin ediyor.

Gökbilimcilere göre benzer bir kader Dünya'nın da başına gelecek, ancak Güneş'in sönmesi ve Güneş Sistemi'nin iç gezegenlerini yakması beklenen 5 milyar yıldan önce olmayacak.

* Haberin görseli K. Miller/R. Hurt - Caltech/IPAC'ten servis edilmiştir.

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