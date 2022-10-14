Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bilim insanları doğuştan körlüğe çare buldu! Doğuştan körlüğü olanların görüşünü iyileştiren yeni gen tedavisi!

Doğuştan körlüğü olanların görüşünü iyileştiren yeni gen tedavisi!

Pennsylvania Üniversitesi bilim insanları doğuştan körlüğü olan insanlar için çığır açacak bir gen tedavisi uyguladı!

14.10.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • GEN TEDAVİSİ İLE DOĞUŞTAN KÖRLÜĞÜN ÖNÜNE GEÇTİLER

    iScience’da 4 Eylül’de yayınlanan çalışmada Pennsylvania Üniversitesi, Perelman Tıp Okulu Scheie Göz Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, çocukluktan başlayan körlüğün genetik bir formuna sahip yetişkinler de uygulanan gen terapisi tedavisinde, gece görüşlerinde çarpıcı iyileşmeler kat edildi.

  • BOZUK GENE, SAĞLIKLI GEN TEDAVİSİ UYGULANDI

    Doğuştan körlüğü olanlara GUCY2D gen mutasyonun neden olduğu Leber Konjenital Amaurosis (LCA) hastalığı bulunuyor.

    Klinik deneme protokolüne göre araştırmacılar, genin bozuk olmayan, sağlıklı versiyonunu taşıyan AAV genini kullanarak hastaların göz retinasına uyguladılar.

  • Tedavi edilen hastalar sonraki günlerde gözlerinde görsel işlevler kazanmaya başladı. Bu çalışmanın başyazarı Samuel G. Jacaopson şu sözleri söyledi “Bu heyecan verici sonuçlar bize, gen tedavisinin doğuştan körlüğü yıllarca çeken hastalar için uygun olduğunu gösterdi” dedi. 

  • DÜNYADA 40 BİN BEBEK DOĞUŞTAN KÖR DOĞUYOR

    Dünyada 40 bin bebek LCA doğuştan körlük hastalıyla doğuyor ve bu koşullarla mücadele ediyor.

    Görme kaybının derecesi LCA hastasına göre değişiyor, bu tür hastaların tümünde bebeklik dönemlerinde ciddi görme engelleri belirti veriyor.

  • LCA vakalarının yüzde 20’sinden fazlası GUCY2D genindeki mutasyonlar tarafından ortaya çıkar.

    Araştırmacılar, ciddi görme kusuru olan 19 yaşındaki bir erkek ve 32 yaşındaki bir kadın üzerinde daha yükse dozlarda gen tedavisi uyguladılar.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.