Ken Paller: “Bazen hatırlamak ve unutmak rastgele görünür. En çok hatırlamak istediklerimizi unuturken alakasız detayları da hatırlayabiliriz. Bu araştırma tarafından vurgulanan ve uzun süredir devam eden gizemin yeni cevabı; uyuduğumuzda -bunun olduğunu bilmeden uyanmamıza rağmen- anıların tekrar ziyaret edilmesidir” dedi.