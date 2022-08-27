Bilgisayarı Kim İcat Etti?

Charles Babagge tarafından icat edilen ve programlanabilir bilgisayarların öncüsü olarak kabul edilen Fark Motoru, Londra’da üretilmiştir. Charles Babbage’ye ait olan ve bugün Londra Bilim Müzesi’nde sergilenen bu çalışmaların bilgisayarların geliştirilmesine önemli katkılar sunduğu kabul edilmektedir.

Modern bilgisayarların icadına zemin hazırlayan kişi Charles Babbage olarak kabul edilmektedir. Babbage 1820’li yıllarda sayıları hesaplayabilen ve bu sonuçların kopyalarını çıkarabilen bir otomatik hesap makinesi tasarlamayı başarmıştır. Fark Motoru adı verilen bu makinenin yanı sıra Analitik Motor isimli bir cihaz tasarlayan Babbage; bu icadında ise tıpkı günümüzdeki bilgisayarlar gibi veri depolamayı mümkün kılmıştır. Gerçekleştirmiş olduğu bu başarılar sebebiyle Charles Babbage bugün birçok insan tarafından bilgisayarın mucidi olarak kabul edilmektedir.

İnternetin de kullanılmaya başlanmasıyla, istenen bilgiye ve insana ulaşmanın en pratik yolu haline gelen; veri ve dosya paylaşımını hızlı bir şekilde gerçekleştiren bilgisayar ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Bilgisayar Nasıl İcat Edildi?

Bilgisayarın icadına giden yoldaki ilk adımın abaküs olduğu kabul edilmektedir. Sayı sayma ve basit matematiksel işlemlerin kolaylıkla yapıldığı bu alet hesaplamaları kolaylaştırmak için icat edilen cihazların başında gelmektedir.

1642 yılında ise tarihte ilk kez bir mekanik hesap makinesi icat edilmiştir. Fransız filozof Blaise Pascal tarafından icat edilen bu makine sayıları toplayıp çıkarabilme özelliğine sahiptir.

1820’li yıllarda ise bugün bilgisayarın mucidi olarak kabul ettiğimiz Charles Babbage, Fark Motoru ve Analitik Motor adını verdiği bir sistem geliştirmiştir. Tam anlamıyla bir makineye dönüşmeyen bu tasarımlar, gerçek bir bilgisayarın nasıl olması gerektiği konusunda önemli bilgiler içermektedir.

Babbage’in 1920’lerde tasarladığı analog bilgisayar tarihte ilk kez 1876 yılında William ve James Thomson tarafından hayata geçirilmiştir. Karışık hesaplamaları yapma meziyetine sahip olan bu cihaz 1928 yılında Vannevar Bush tarafından geliştirilmiştir.

1939 yılında Alan Turing tarafından yapılan ve Turing Makinesi adı verilen cihaz kod kırma ve yapma yeteneğine sahiptir. Bugünkü bilgisayarların çalışma mantığını da oluşturan Alan Turing bilgisayar tarihinde önemli bir yere sahiptir.

1941 yılına gelindiğinde ise tarihteki ilk dijital bilgisayar olarak kabul edilen cihaz icat edilmiştir. Mühendis Konrad Zuse tarafından icat edilen bu bilgisayar, ilk programlanabilir bilgisayardır ve Almanlar tarafından gizli şifreler oluşturmak için kullanılmıştır.

İlk elektronik bilgisayar olarak kabul edilen ENİAC ise 1943 yılında üretilmiştir. ABD ordusu tarafından geliştirilen ve yaklaşık olarak 30 ton ağırlığında olan bu bilgisayar yaklaşık olarak 500 bin dolara mal olmuştur. Presper Erchert ve W. Mauchly tarafından tasarlanan ve uzun menzilli top ve füzelerin hesaplanmasında kullanılan ENİAC; 2. Dünya Savaşı sonrası ise bir süre hava tahminleri için aktif olarak kullanılmıştır.

2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından teknolojide yaşanan gelişmelerin neticesinde 1965 yılından itibaren modern bilgisayarlar üretilmeye başlanmıştır. Kişisel kullanıma yönelik ilk bilgisayar 1971’de, ekranı ve klavyesi takılı ilk bilgisayar ise 1975 yılında satılmıştır.