Bilgi evleri ve çocuk üniversitesi kayıtları başladı

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İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak düzenlediği Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'ndeki kurs ve atölyelerin 4 Eylül'de başlayan yeni dönem kayıtları sürüyor.

Halkalı, Cennet, Sefaköy, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif ve Yarımburgaz Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenecek kurslarda Uygulamalı Gelişim Atölyeleri, Bilişim ve Teknoloji, Sanat ve İngilizce olmak üzere dört farklı branşta eğitim verilecek.

GELİŞİM ATÖLYELERİNDE 5 BRANŞ

Uygulamalı Gelişim Atölyeleri'nde ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için; "Dört İşlem", "Güzel Türkçem", "Miniskop", "Masallarla Öğreniyorum" ve "Pratik Hayat Atölyesi" gibi branşlar da öğrenci merkezli eğitim esas alınıyor.

REKLAM Atölyelerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı deneyler ve doğa gezileri de düzenleniyor. 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen sanat kurslarında ise bağlamadan piyanoya, halk oyunlarından, resim ve satranca kadar değişik branşlar da eğitimler veriliyor. BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ'DE EĞİTİM 3 YIL 4, 5 ve 6. sınıflar için düzenlenen Bilişim ve Teknoloji kurslarında öğrenciler, 3 yıllık bir eğitim programına dahil oluyor. İlk yıl "Kodlamaya Giriş" eğitimi verilirken, ikinci yıl "Robotik Kodlama" aşamasına geçiliyor. Üçüncü yılda ise "Robotik Mühendisliği" eğitimi verilerek kurs tamamlanıyor.

Öğrenciler her program sonunda katıldıkları seviye bitirme sınavında başarılı olmaları halinde bir sonraki seviyeye geçmeye hak kazanıyor. Üç yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ise katılım sertifikası veriliyor. Ayrıca Bilişim ve Teknoloji kursunda eğitim alan öğrenciler Türkiye'de ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalara kendi projesi ve çizimleriyle katılabiliyor. YABANCI DİLDE 2 YILLIK EĞİTİM Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde 4. ve 5. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek İngilizce kurslarında ise iki yıllık eğitim veriliyor. A1 ve A2 seviyelerinde düzenlenen eğitimde, ilk kuru tamamlayan öğrenciler başarılı olmaları halinde son kura geçerek İngilizce eğitimini tamamlıyor.

ÖN KAYITLAR İÇİN SON GÜN 15 EYLÜL Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara katılmak isteyenler başvurularını; Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz bilgievlerinde yüz yüze gerçekleştirebilirler. Ayrıca ön kayıtların 15 Eylül'de sona ereceği kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların 444 4 360 numaralı hattan bilgi alabileceği ifade edildi.