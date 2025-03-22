Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bilezik için kesip yaktılar! | Son dakika haberleri

        Bilezik için kesip yaktılar!

        Samsun'da 60 yaşındaki Fikriye Turgut, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilezik için kesip yaktılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut (60), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Fikriye Turgut’un evinin kapısını çaldı. Eve girenler, Fikriye Turgut’un boğazını kesip, kolundaki bilezikleri çaldı. Turgut’un bedenini ateşe veren şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        Bu sırada camiden eve gelen Mustafa Turgut, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Habertürk Anasayfa