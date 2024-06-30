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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik’te korkunç kaza! Baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bozüyük’te korkunç kaza: Baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolda takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Enes Erdem Ç. hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası K.Ç. yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:10
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        Bilecik'te korkunç kaza! Baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
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        Eskişehir istikametinden Bozüyük yönünde ilerleyen Enes Erdem Ç.’nin kullandığı otomobil, Poyra köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla atarak ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçta bulunan Enes Erdem Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan baba K.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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