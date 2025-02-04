Bilecik'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te çıkan silahlı kavgada, otomobilde bir kişi göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, yaralan bir kişi de hastaneye kaldırıldı
Bilecik'te, Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta silahlı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; otomobilin içinde bir kişi göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, Tuncay K. isimli kişinin de kolundan silahla yaralandığı belirlendi.
Tuncay K. sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi savcının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.