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        Haberler Gündem Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 01:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:25
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        İlçeye bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, S.E. idaresindeki otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki M.M.N. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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