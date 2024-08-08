Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İlçeye bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, S.E. idaresindeki otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki M.M.N. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.