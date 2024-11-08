Bilecik, idare ve vergi mahkemeleri yönünden Eskişehir'e bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinin, Sakarya idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinden çıkartılarak Eskişehir'e bağlanmasını teklif etti.

HSK Genel Kurulu, Bilecik'in coğrafi durumu, iş hacmi ve Eskişehir'e ulaşım yönünden yakınlığını göz önüne alarak yargı çevresinin, 11 Kasım'dan itibaren Eskişehir idare ve vergi mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.

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