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        Haberler Ekonomi Otomobil Bild yazdı: Togg T10X Almanya'da satışa çıkıyor - Otomobil Haberleri

        Bild gazetesi, Togg'un T10X modelinin, yıl sonu Almanya'da satılmaya başlanacağını yazdı

        Alman Bild gazetesi, Togg'un T10X modelinin, 2025 sonunda ülkede satışlarına başlanmasının planlandığını yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 22:19 Güncelleme: 01.08.2025 - 22:19
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        Bild yazdı: Togg T10X Almanya'da satışa çıkıyor
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        Haberde, ülkedeki otomobil krizinin ortasında Türkiye'den rakip geldiği belirtilerek, tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl, önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda, ardından da Almanya yollarında olacağı ifade edildi.

        TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobiller pazarında lider konumda bulunduğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yaklaşık yüzde 20 pazar payı anlamına geldiği kaydedildi.

        Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin toplam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

        "Şimdi Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı, adımını takip ediyor" ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.

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        Stuttgart'ta zaten bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.

        TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın da tanıtıldığı haberde, kendisinin 2011'de Handesblatt gazetesi tarafından "Yarının Yöneticisi" seçildiği anımsatıldı.

        Haberde, Karakaş'ın "herhangi bir zamanda değil, hemen küresel rekabet gücüne sahip olmayı" hedeflediği kaydedildi.

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