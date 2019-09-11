Bijon ne demek? Bijon sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BİJON TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bijon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "büjon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bijon"dur.

BİJON NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre bijon; motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan bir tür cıvata olarak tanımlanmaktadır.