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        Haberler Bilgi Magazin Bihter filmi nerede çekildi, konusu ne? Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

        Bihter filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte Bihter filmi oyuncu kadrosu

        Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz hikayesi, bu kez "Bihter" filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, 13 Ocak Pazartesi saat 20.00'de NOW TV'de televizyon izleyicisiyle buluşacak. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan bu yapım, geçtiğimiz yıl kasım ayında vizyona girmişti. Peki, Bihter filmi nerede çekildi, konusu ne? Bihter filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:36
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        • 1

          Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu’dan uyarlanan ve geçtiğimiz yıl yayınlanan "Bihter" filmi, televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yasak aşkın dramatik hikayesini konu alan film, Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un çarpıcı performanslarıyla dikkat çekiyor. Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönetmenliğinde hayat bulan yapım, 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak. İşte detaylar...

        • 2

          BİHTER FİLMİ KONUSU

          Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

        • 3

          BİHTER FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Farah Zeynep Abdullah - Bihter

          Boran Kuzum - Behlül

          Osman Sonant - Adnan Bey

          Hande Ataizi - Firdevs Hanım

          Helin Kandemir - Nihal

        • 4

          Nezaket Erden - Peyker

          Lorin Menhart - Beşir

          Mertcan Tekin - Nihat

          Mert İnce - Bülent

          Ebru Özkan - Matmazel

          Tilbe Saran - Arsen Hala

        • 5

          BİHTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

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