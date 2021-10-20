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Bige Önal ile Aras Bulut İynemli barıştı mı? İddiaları güçlendiren hamle geldi! - Magazin haberleri

Bige Önal'dan sürpriz hamle!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, meslektaşı Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Kısa süre önce barıştığı konuşulan ikiliden Önal, sürpriz bir hamlede bulundu

20.10.2021 - 15:43 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

  • Ancak ikilinin kısa süre önce ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulmuştu. Sosyal meydada birbirlerini takip etmeyi sürdüren çiftten Önal, önceki gün iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.

  • Son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanan Aras Bulut İynemli, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. İynemli'ye ilk beğeni ise Bige Önal'dan geldi. Bu hamle ile ikilinin barıştığı ortaya çıktı.

  • AŞK İDDİASI

    Aras Bulut İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

  • "YALAN!"

    Sönmez, iddialar sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına, "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar." yanıtını vermişti.

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