Bige Önal, "Alışveriş yaptım ama bu akşam yemeğimi tek yiyeceğim. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aras çok çalıştığı için gelemiyor. Ben de sizin gibi Aras'ı yoğun geçen set ortamından dolayı fazla göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda yeni bir projeye başlayacağınında müjdesini veren oyuncu, ardından evinin yolunu tuttu.