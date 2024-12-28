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        Haberler Gündem Güncel Bigadiç'te yangın: 5 ev hasar gördü | Son dakika haberleri

        Bigadiç'te çıkan yangında 5 ev hasar gördü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:22
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        Bigadiç'te yangın: 5 ev hasar gördü
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yukarı Çam Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 4 eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmelerine ait 11 araç ve 29 personel de itfaiye ekiplerine destek verdi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 evde hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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