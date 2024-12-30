BİFO'da yeni yıl müzikle başlıyor

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konseri için 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

BİFO bu konserde etkileyici bir solisti, dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen’i konuk ediyor.

Marlis Petersen

Petersen, Samuel Barber’in ses ve orkestra için yazdığı Knoxville: 1915 Yılı Yazı yapıtını seslendirecek.

Bu rengârenk programda ayrıca Gershwin’in Strike Up the Band ve Küba Uvertürleri ile Bernstein’ın ünlü Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar yapıtları yer alıyor.

Heyecanla beklenen bu konserin söyleşisini ise saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye’de Aydın Büke ve Ali Pınar yürütecek.

Carlo Tenan

Eş zamanlı olarak radyo Borusan Klasik’ten yayınlanacak konser dinleyicileri müzikle dopdolu geçecek bu yeni yılı kutlamaya davet ediyor.