WSJ yazdı: Biden yönetiminden Türkiye ile silah anlaşması talebi

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre'ye Türkiye'ye F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah, radar ve diğer teknik ekipmanların satışı için ön bilgilendirmede bulundu.
WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre’deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.
Haberde, Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etmesinden beri gergin olduğu belirtildi.
Anlaşma, Türkiye'ye F-16'ları için füzeler, radar ve elektronik cihazların gönderilmesini içeriyor. İsmi açıklanmayan kaynak söz konusu anlaşmanın 400 milyon dolara mal olacağını ifade etti.
"ABD KONGRESİ TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA OLUMLU BAKIYOR"
Geçtiğimiz günlerde ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından "Defense News"te yer alan haberde, Türkiye'nin özellikle Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği yol, ABD Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattığı ifade edilmişti.
Türkiye'nin son dönemde oynadığı bu rolün, Ankara'ya olası F-16 satışında Kongredeki muhtemel itirazları azalttığı vurgulanan haberde, Kongredeki etkili isimlerin görüşlerine de yer verildi.
Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı.
Ayrıca yetkililere göre bu silah satışının Kongrede kabul görmesi, Türkiye'ye 40 adet F-16 satışına ilişkin kamuoyunun gündeminde olan diğer bir silah satışının da Kongrede önünü açabileceğine dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!