Biden'dan Putin açıklaması

AA

ABD Başkanı Biden, bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı.