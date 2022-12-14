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Biden, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 2015 yılından bu yana resmi olarak izin verilen eşcinsel evlilik hakkının, yasal koruma altına alınmasına yönelik yasayı onayladı

Giriş: 14.12.2022 - 03:38 | Güncelleme: ABONE OL
Biden'dan eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasaya onay
AA

ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasayı imzaladı.

AA'nın haberine göre; Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ardından söz konusu yasa, Biden'ın onayını aldı. Biden, söz konusu yasayı Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği tören ile imzaladı.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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