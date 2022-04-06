Biden'dan 'Buça' çıkışı: Sorumlulardan hesap sorun

Biden, yerel ticari sendika temsilcilerine hitaben Washington'daki bir otelde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'da büyük çapta "vahşet" yaşandığına ilişkin haberlere işaret eden Biden, şöyle konuştu:
"Buça'da elleri arkadan bağlanıp birçoğu arkadan vurulmuş insanların cesetlerinin sokaklarda yattığına ilişkin fotoğrafları görmüşsünüzdür. Siviller katledildi, cansız bedenleri toplu mezarlara atıldı, bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir. Sorumluluk sahibi ülkeler bir araya gelerek bunların sorumlularından hesap sormalıdır."
"RUSYA HİÇBİR PARASINA DOKUNAMAYACAK"
Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ağırlaştırmaya devam ettiğini aktararak, Rus ekonomisinin daha şimdiden büyük kayıplara uğradığının altını çizdi.
ABD ve ortaklarının bugün de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğine işaret eden Biden, "ABD, Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alpha Bank'a tam yaptırımlar getirdi. Bu bankaların ABD'deki tüm hesaplarını, tüm fonlarını kilitliyoruz. Hiçbir paralarına dokunamayacak, kimseyle iş yapamayacaklar." ifadesini kullandı.
Biden, ABD'nin Rusya'ya getireceği yatırım yasağıyla Putin'in Ukrayna savaşında ABD'li şirketlerin parasını kullanamayacağını, Rus oligarklar ve elitlere yaptırımları, Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdürdüklerini vurguladı.
Rusya'nın savaşın başındaki amaçlarına ulaşamadığına işaret eden Biden, "Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almayı, demokrasiyi ve seçilmiş hükümeti devirmeyi istiyordu. Kiev hala ayakta duruyor ve hükümet görevinin başında." dedi.
Biden, tüm bunlara rağmen savaşın bitmekten uzak olduğunu kaydederek, "Bu savaş uzun sürecek. Ancak ABD, özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecek. Şunu da bilmenizi isterim ki herhangi bir savaşa gireceksem buna sizinle girerim." diye konuştu.
BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLER
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken, uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.
Biden yönetimi, söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!