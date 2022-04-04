Rus askerlerinin çekildiği Buça'da korkunç görüntüler

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İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Pazar günü yayınlanan rapor, 27 Şubat ile 14 Mart tarihleri ​​arasında Rusya işgali altındaki topraklarda görgü tanıkları, kurbanlar ve yerel sakinlerle yapılan bir dizi röportaja dayanıyor.

Raporda sivillere infaz, ağır şiddet ve işkence olayları ve tekrarlanan tecavüzlerin bulunduğu savaş ihlallerine değinildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, "Belgelediğimiz vakalar, Ukraynalı sivillere karşı tarif edilemez, kasıtlı zulüm ve şiddeti gösteriyor. Rus kuvvetlerinin gözetiminde bulunan bölgelerde kişilere yönelik cinayet, işkence, tecavüz ve diğer şiddet eylemleri savaş suçu olarak soruşturulmalıdır" dedi.

Raporun mecvut bulguları, Rus birliklerinin geri çekildikleri Kiev'in kuzeybatısındaki Buça gibi kasabalarda gerçekleşen eylemlerin raporlarını içermiyor.

"BUÇA'DA GÖRDÜKLERİ HERKESİ VURDULAR"

Savaşın ilk günlerinde bir grup Rus tankı Kiev'in banliyösü Bucha'ya girdiğinde, Tetiana Pomazanko Ukraynalı askerlerin olduğunu düşündü ve görmek için ön kapısına gitti. Ancak askerler 56 yaşındaki Pomazanko'ya ateş açtı.

Mermiler evinin ahşap kapısı ve çitini delip geçerek onu anında öldürdü. Pazar günü, 76 yaşındaki annesinin cansız bedenini plastik örtü ve tahta levhalarla örttüğü yerde, bedeni hâlâ bahçede yatıyordu. New York Times'a konuşan annesi Antonina Pomazanko, "Caddeye gidiyordu. Bizden olduklarını sanıyordu. Gece onu biraz gömdüm. Ama o kadar çok bombardıman vardı ki ne yapacağımı bilemedim” diye ekledi.

Pomazanko'nun öldürülmesi, Rus birliklerinin haftalarca süren şiddetli çatışmalardan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dış banliyölerinden çekilmesinden günler sonra ortaya çıkan çok sayıda olaydan sadece biri. Pazar günü, Ukraynalılar sivillerin kasıtlı ve ayrım gözetmeksizin öldürüldüğüne dair artan kanıtlar arasında hala ölüleri bahçelerde ve yollarda buluyorlardı.

Pazar günü - yaklaşık bir metre uzunluğunda ve iki metre genişliğinde - toplu mezarda, cesetlerin üzerine yığılmak üzere bir kazılmış toprak yığını yatıyordu. Bir köşede iki çift ayakkabı ve ince bir toprak tabakasından bir kol, diğerinde ise bir el dışarı fırlamıştı. Yığının tepesinde, çukura yarım düzine siyah ceset torbası atılmıştı.

Geri çekilme sonrası bölgenin kontrolünü sağlayan Ukraynalılar korkunç manzaraya ilişkin koşulları bilmediğini, ancak hayatını kaybedenlerin Rus Ordusu geri çekilmeden önce öldürülen kurbanlar olduklarına inandıklarını söyledi.

BUÇA'DAKİ KATLİAM DÜNYA BASININDA

Kan donduran görüntüler dünya basınında da geniş yankı buldu.

İngiliz Mirror gazetesi bu gelişmeyi 'soykırım' manşeti ile duyurdu.

New York Times, haberinde Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine yer verirken, Buça'dan gelen bir görüntüye manşetinde yer veren Guardian ise 'Buça'da Korku: Rusya, işkence yapmak ve sivilleri katletmekle suçlanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Öldürülenlerin sivil olduğunu vurgulayan İ gazetesi ise, “Masumların Katliamı” başlığıyla haberi duyurdu ve Boris Johnson'ın "Putin'in savaş makinesini aç bırakma" çağrısına dikkat çekti.

ZELENSKIY: ELBETTE Kİ BU BİR SOYKIRIMDIR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydediyor.

Zelenskiy "Buna benzer bir şey hayal edememiştik. Bir ülkenin tamamını yıkma kararı manyakça bir karar. Yapılanlar adil bir şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. Sizden ve izleyicilerinizden bu görüntüleri izletmek durumunda kaldığımdan dolayı özür dilerim. İnsanların elleri bağlı, vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki. Elbette ki bu bir soykırımdır. Bütün ulusun ve halkın ortadan kaldırılmasıdır. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millet var bizde. Bu, tüm bu milletlerin yok edilmesiyle ilgili. Biz Ukrayna vatandaşıyız ve Rusya Federasyonu'nun politikasına boyun eğmek istemiyoruz. Yok edilmemizin nedeni budur ve bu 21. yüzyılın Avrupası'nda oluyor" dedi.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından Buça'dan yayınlanan fotoğrafların ve videoların provokasyon olduğu öne sürüldü.

Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.

Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.