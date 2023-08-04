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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklı kavgada bir çocuk öldü! - Son dakika heberler

        Bıçaklı kavgada bir çocuk öldü!

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17 yaşındaki İ.E., çıkan kavgada kardeşi 16 yaşındaki K.E.'yi yaralayan 19 yaşındaki Furkan Topan'ı elindeki bıçağı alarak öldürdü. Polis, olayın ardından İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:26
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        Bıçaklı kavgada bir çocuk öldü!
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        İzmir'de olay, Ödemiş ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Ulus Meydanı'nda meydana geldi. K.E. (16) ile Furkan Topan (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        ELİNDEKİ BIÇAĞI ALDI

        Hayatını kaybeden Furkan Topan.
        Hayatını kaybeden Furkan Topan.

        DHA'da yer alan habere göre kavgada Topan, yanındaki bıçakla K.E.'yi yaraladı. K.E.'nin ağabeyi İ.E. (17) de olaya müdahale edip, Topan'ın elindeki bıçağı aldı.

        BACAĞINDAN YARALADI, YERE YIĞILDI

        Ardından da Topan'ı aynı bıçakla bacağından yaraladı. Kendisini bıçaklayan İ.E. ile tartışarak Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı.

        KANAMAYI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

        Topan'ın yardımına çevredekiler koşup, bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Furkan Topan, ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Topan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kolundan yaralanan K.E. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından şüpheli İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
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