Bıçaklayıp hastaneye götürdüler

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Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz kimliği belli olmayan 5 kişi, husumetli oldukları C.Ş.'yi bacaklarından bıçakladı.

Şüphelilerce daha sonra otomobile bindirilen C.Ş., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine ve Hastane civarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı C.Ş. tedavi altına alınırken, bıçaklama olaya karışan şüpheliler polis ekipleri tarafından hastane önünde gözaltına alındı.

Olay yerinde de inceleme yapan ekipler soruşturma başlattı.