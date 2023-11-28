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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklayıp hastaneye götürdüler

        Bıçakladıkları kişiyi hastaneye götürdüler

        Çorum'da bir kişi, husumetli olduğu 5 kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan kişi daha sonra husumetlileri tarafından hastaneye götürüldü. Şüpheliler hastane önünde gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:09
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        Bıçaklayıp hastaneye götürdüler
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        Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz kimliği belli olmayan 5 kişi, husumetli oldukları C.Ş.'yi bacaklarından bıçakladı.

        Şüphelilerce daha sonra otomobile bindirilen C.Ş., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine ve Hastane civarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı C.Ş. tedavi altına alınırken, bıçaklama olaya karışan şüpheliler polis ekipleri tarafından hastane önünde gözaltına alındı.

        Olay yerinde de inceleme yapan ekipler soruşturma başlattı.

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