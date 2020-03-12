Biberiye turşusu nasıl yapılır? Kış hazırlıkları yaparken acı biberli bol domatesli şeyler hazırlarız hep. Bu kez hazırlayacağımız turşu minik ve sarı rengiyle bazen çok acı oluşuyla bayılarak yediğimiz biberiye turşusu sözü fazla uzatmayalım ve mikrofonu Biberiye turşusuna bırakalım.



Biberiye turşusu malzemeleri:



• 1 kg biberiye

• 1 tatlı kaşığı tepeleme iri turşuluk tuz

• Yarım tatlı kaşığı limon tuzu

• 1 baş sarımsak

• 1 çay bardağı üzüm sirke

• 4 bardak içme suyu



Biberiye turşusu yapılışı:



• Biberiyeleri yıkayıp süzgeç içerisinde kalan sularını tamamen süzelim.

• Sirkeli suyu ayrı bir kaba alalım. İçerisine limon tuzu ve tuzu atıp eriyene kadar karıştıralım.

• Kavanozların dibine sarımsakları dizelim. Biberiyeleri kavanoza sık şekilde dolduralım.

• Yaptığımız sirkeli sudan kavanozların üzerini geçecek kadar dolduralım.

• Ağızlarını sıkıca kapatıp 10 gün boyunca serin ye kuru bir yerde bekletelim.

• Turşumuz olduktan sonra afiyetle yiyelim.

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