Biber gazı saldırısına uğrayan Trabzonsporlu Yusuf, Konyaspor maçını izleyecek

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Bursa'da üzerinde Trabzonspor formasıyla sokakta oturduğu sırada, yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetlisi olarak dün kente geldi. Bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Yusuf Emir Bolat, annesi ile birlikte Papara Park Stadı’na geldi. Konyaspor maçı öncesi TSYD Trabzon Şubesi’ne gelen Yusuf Emir Bolat annesi Sonay Baş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olay gününü anlatan Yusuf Emir Bolat, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bittikten sonra futbol okuluna gitmiştim. Sonrasında eve döndüm. Arkadaşım ile bir şeyler yedikten sonra bisiklet ile bize doğru gelen biri vardı. Ben Trabzonspor formasını giyiyordum. Yanıma yaklaşarak sen ‘Trabzonlu musun’ dedi. ‘Trabzonspor eziktir’ dedi gözüme biber gazı sıkarak kaçtı” dedi.

Anne Sonay Baş: “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı”

Anne Sonay Baş ise, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın daveti üzerine Konyaspor maçını izlemek için şehre geldiklerini belirterek, “Olay sonrasında ilk komşularımız gitti. Cama çıktım ne olduğunu anlayamadım. Komşularımız ambulans çağırmış. Gözüme bir şey sıktılar diye anlatıyor ama biz ne olduğunu anlayamadık. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmediği içinde gözümüzün önünde o senaryoyu canlandıramadık. Hastanedeki tedavinin ardından bizi taburcu ettiler. Çıkar çıkmaz ilk işimiz karakola gitmek oldu. Apartmanın güvenlik kamera görüntüleri göstererek bu şekilde oldu dedik. Görüntüleri izleyince insanın başından kaynar sular dökülüyor. Hastanede hiçbir sağlık sorununun olmadığını söylediler. 3 günün sonunda haber beklerken gece saatlerinde Ertuğrul Doğan aradı. Şok oldum. Bir haber var mı dedi. Nasıl yok dedi. Yusuf bizim evladımız dedi. Çok güzel şeyler söyledi. Çok üzüldüğünü ve bu olayı kınadığını söyledi. Telefonla görüştükten sonra Trabzonspor Kulübü bir paylaşım yaptı. O gece telefonumuz hiç susmadı. İyi ki çocuğumu Trabzonsporlu yapmışım. Bursaspor teknik heyeti ve futbolcuları evimize gelerek bizi ziyaret ettiler. O üzüntü burada nasıl yaşandıysa Bursa’da da aynı şekilde yaşandı. Bize sahip çıktılar. Ertuğrul Doğan beni tekrar aradı. Yusuf’un durumu sordu. Konyaspor maçına davet etti. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir karşılama oldu. Tesise giderek futbolcular ile tanıştık. Her gören fotoğraf çektirmek istiyor sen bizim kahramanımızsın diyor. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” ifadelerini kullandı.