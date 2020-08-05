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Dünya Beyrut'taki korkunç patlamayı konuşuyor. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı patlamaya Beyrut Limanı'nda tutulan 2750 ton amonyum nitratın neden olduğu ifade edildi.

6 yıl önce ele geçirildiği açıklanan amonyum nitratın hangi yolla limana geldiği Lübnanlı yetkililerce açıklanmasa da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada dikkatleri Istanbul Boğazı'ndan da geçen M/V Rhosus isimli gemiye çekti.

Kanal İstanbul tartışmalarına gönderme yapan Varank yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

Varank'ın bu açıklamasının ardından Lübnan'daki patlamaya neden olan amonyum nitratın M/V Rhosus isimli gemiyle taşınmış olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Bazı denizcilik sitelerinde yer alan haberlere göre Batum'dan hareket eden gemi, Mozambik'e gidiyordu ancak bazı teknik problemler nedeniyle Beyrut Limanı'na yanaşmak istedi. İddiaya göre Ekim 2013'te gerekli izinlere sahip olmaması nedeniyle limandan ayrılmasına izin verilmeyen gemi, iflas eden patronu tarafından da terk edildi.

Bu olaylar sonucunda gemide yüklü olan amonyum nitratın Beyrut Limanı'nda depolanmış olabileceği belirtilse de Lübnan makamları konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.