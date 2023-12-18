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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyran'ın fiyatını fazla buldu, dükkana ateş açtı

        Beyran'ın fiyatını fazla buldu, dükkana ateş açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:54 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:54
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          Gaziantepte "beyran"ın fiyatını fazla bulan müşteri restorana tabancayla ateş etti. Henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi, Mustafa Odabaşı'nın Yeditepe Mahallesi'ndeki işlettiği restorandan beyran sipariş etti.

          Fotoğraf: İHA

        • 2

          Fiyatı fazla bulan müşteri, kuryeyle tartışarak siparişi geri çevirdi.

          Telefonla işletme sahibiyle görüşmesinin ardından restorana gelen müşteri ve yanındakiler, işletme sahibi Odabaşı ve çalışanlarıyla kavga ettikten sonra dükkana doğru tabancayla ateş açarak uzaklaştı.

          Fotoğraf: İHA

        • 3

          İşletme sahibi Mustafa Odabaşı, gazetecilere, bir süre önce beyrana zam yaptıklarını söyledi.

          Fotoğraf: İHA

        • 4

          Saldırganın beyran sipariş ettiğini anlatan Odabaşı, şöyle konuştu:

          "Paketi gönderdik. Beyranın fiyatını 100 liradan 120 liraya yükseltmiştik. Zammı duyunca müşteri beyranı almadı ve kuryeyi hakaret ederek darbetti. Telefon ederek neden böyle davrandığını sorduk. Tekrar telefonda küfürler etmeye başladı. Dükkanınızı 'yakarım, yıkarım' diye tehdit etti. Olay öğlen saatlerinde oldu ama müşteri saat 16.00 sıralarında dükkanımı basıp havaya, çevreye ateş açtı. Bize 9 kişi saldırdı. 'Konuşalım' dedim, bana saldırdılar. İlk önce havaya ateş açtılar, sonra bana dönüp nişan aldılar, yere çöktüm."

          Fotoğraf: İHA

        • 5

          Odabaşı, saldırganlardan şikayetçi olduklarını ve yakalanmalarını istediklerini kaydetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

          Öte yandan silahlı saldırı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup halinde gelen kişilerin dükkana girerek işletme sahibi Odabaşı'yla kavga etmesi ve uzaklaşırken dükkana ateş etmeleri yer aldı.

          Fotoğraf: İHA

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