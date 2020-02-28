Beyran çorbası nasıl yapılır? Farklı bir çorba tarifi arayanlara Gaziantep’in mutfağından kalkıp gelmiş olan beyran çorbası imdada yetişmiş olacaktır. Aslına uygun olarak yapacak olursanız mutlaka kuzu iç yağı kullanmanız gerekir. Ancak kuzu iç yağıyla aranız yoksa tereyağı da aynı işi görecektir.

Beyran çorbası malzemeler:

1 kg kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

8-10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Kırmızı toz biber

Karabiber

8 su bardağı et suyu

Beyran çorbası yapılışı:

Etleri düdüklü tencereye alıp haşlayalım.

Pişen etlerin suyunu süzelim ancak suyu dökmeyelim.

Kemiklerinden ayırıp ufak parçalara ayıralım.

Etlerin suyunu bir tencereye alalım ve içerisinde pirinçleri pişirelim.

Pirinçler yumuşayınca biber salçası, tereyağı, tuz, baharatlar ve dövülmüş sarımsakları ekleyelim.

Ardından haşladığımız etleri atıp çorbayı kaynamaya bırakalım.

Bir süre kaynadıktan sonra ocaktan alalım.

Dilerseniz tereyağını çorbayı servis ederken ekleyebilirsiniz.

Kıyılmış maydanoz ekleyerek çorbanıza hoş bir görüntü verebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak çorbanızı limonla servis edebilirisiniz afiyet olsun.