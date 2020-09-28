Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu

BeypiliçBoluspor: Mosquera, Fethi Özer, Tugay Kacar (Dk. 89 Muhammet Arslantaş),Bekir Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Dk. 71 Mihajlovic),Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Burak Asan),Melih Okutan, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk (Dk. 71 Poepon),Ali Keten

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Hüsamettin Yener (Dk. 90+3 Birhan Vatansever),Muzaffer Kocaer (Dk. 57 Burak İnce),Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 9 Oğulcan Ülgün, Dk. 87 Burak İnce (Altınordu),Dk. 14 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)