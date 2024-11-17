Beyonce'yi annesi savundu: Kızım mitingden tek kuruş almadı

Beyonce, ekim ayında yapılan mitingde çocuklarının, kendisi ve annesinin sahip olduğu özgürlüklere sahip olmasını isteyen bir anne olarak bulunduğunu söyleyerek, "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi - 248 yıl önce başlayan bir şarkı" demişti.

Ünlü şarkıcı, "Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım" ifadesini kullanmıştı.