Beyonce, geçtiğimiz günlerde zorunlu karantina döneminde alerjisi olan kızları Blue ve Rumi için arıcılığa başladığını açıklamıştı.

Şarkıcı, konuyla ilgili, "Beklenmedik olduğunu biliyorum ama iki arı kovanım var. Gerçek arı kovanları... Şu an bir süredir evimdeler. Yaklaşık 80 bin arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz" demişti.