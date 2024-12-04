Beyonce'nin liderliği Taylor Swift hayranlarını kızdırdı

"İKİSİNİ DE SEVİYORUZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Beyonce'nin Billboard'un 21'inci yüzyılın 1 numaralı pop yıldızı olmasının iyi bir nedeni var. 25 yılı aşkın süredir rekorlar kırdı, listeleri domine etti, tartışmalara yol açtı, insanları neşelendirdi ve nesilleri etkiledi. O, bir pop yıldızının ötesinde kültürel bir güç!" yorumunda bulundu.

Her iki şarkıcıyı da savunanlar oldu. "Hepimiz bu kadınların son derece yetenekli oldukları konusunda hemfikiriz ve ikisini de seviyoruz" şeklinde mesajlar da paylaşıldı.