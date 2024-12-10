Beyonce'nin annesi, damadı Jay-Z'nin cinsel istismar davası mesajını beğenince zor durumda kaldı
Jay-Z'ye 24 yıl önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmasının ardından, Beyonce'nin annesi Tina Knowles, bu haberi veren bir sosyal medya paylaşımını beğenince kendini; "Hack'lendim" diye savundu
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Beyonce’nin annesi Tina Knowles, Instagram'da damadı Jay-Z hakkında açılan 'cinsel itismar davası' mesajını beğenmesi üzerine "Hack'lendim" açıklaması yaptı.
Tina Knowles, "Lütfen benimle oynamayı bırakın" diye başladığı açıklamasında; “Hepinizin bildiği gibi ailem hakkında sorumsuz davranmam. Yani eğer bende karakteristik olmayan bir şey görürseniz sadece bunun ben olmadığımı bilin" dedi.
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AİLE BOYU GALA
Tina Knowles, kendisini zor durumda bırakan bu olaydan sonra kızı Beyonce, damadı Jay-Z ve 12 yaşındaki torunu Blue Ivy ile birlikte film galasına katıldı.
Beyonce ve kızı Blue Ivy, Disney'in 'Mufasa: The Lion King' adlı yeni animasyonunda seslendirme yaptı.
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CİNSEL İSTİSMAR DAVASI
Beyonce'nin üç çocuğunun babası olan 55 yaşındaki Jay-Z'ye 24 yıl önce rapçi Diddy'nin partisinde 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenilmişti.
Mağdur kadın, olayın 2000 MTV Müzik Ödülleri'nin ardından düzenlenen partide meydana geldiğini iddia etmişti.
Cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiği dönemde 13 yaşında olduğunu söyleyen kadın, Jay-Z kendisine istismarda bulunurken Diddy ile 'ünlü B' adıyla kodladığı bir kadının da olayı seyrettiğini, daha sonra Diddy'nin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürmüştü.
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"BU BANA YAPILAN BİR ŞANTAJ"
Dava ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılmıştı. Önceki gün, gerçek adı Shawn Carter olan rapçi Jay-Z'nin adı da dava dosyasındaki yerini aldı.
Suçlamayı reddeden Jay-Z, kendisine şantaj yapıldığını, kendisinden para koparmak için iftira atıldığını iddia etmişti.
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ÇOCUKLARIMIN DUYMASINDAN KORKUYORUM"
Beyonce ile 16 yıllık evliliğinden üç çocuğu olan Jay-Z, suçlamalara karşı verdiği yanıtta; "Benim tek kalp kırıklığım ailem içindir. Eşim ve ben, biri arkadaşlarının mutlaka iddiaları basından göreceği, bu iddiaların mahiyetine dair sorular soracağı, insanların zulmünü ve açgözlülüğünü anlatacağı yaşta olan çocuklarımıza açıklama yapmak zorunda kalacağız" demişti.
Beyonce ile evliliğinden 12 yaşında Blue Ivy adında kızı ve 7 yaşında Rumi ve Sir adlarında ikizleri olan Jay-Z, çocuklarının bu iddiaları duymalarından korku duyduğunu belirtmişti.