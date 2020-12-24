Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu Noel sezonu birçok kişi evleriyle ilgili sorun yaşarken, bazı güzel haberleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Beyonce, haciz veya tahliyeyle karşı karşıya kalan bireylere ve ailelere 5'er bin dolarlık hibe veriyor.

Covid-19'un neden olduğu salgınla karşı karşıya kaldığımızda BeyGOOD fark yaratmak için bir plan yaptı. İnsanlara gıda, su, ev gereçleri ve Covid testi gibi temel ihtiyaçları sağlayan ülke çapındaki kuruluşlara yardım ettik. Ruh sağlığı desteği de verdik. Ardından BeyGOOD Küçük İşletme Etki Fonu'muzu başlattık ve bugüne kadar 250'den fazla küçük işletme 10 bin dolar hibe aldı.