Beyoncé, 'Cowboy Carter' adlı şarkısının başarısıyla tarih yazıyor
Beyoncé, 'Cowboy Carter' adlı şarkısıyla Billboard ülke albüm listelerinde zirveye çıkan ilk siyahi kadın oldu
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Beyoncé, daha önce 'Cowboy Carter' adlı şarkısı Spotify'da bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırmıştı. Şimdide Billboard ülke albüm listelerinde zirveye çıkan ilk siyahi kadın oldu.
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29 Mart'ta yayınlanan Beyoncé'un sekizinci solo stüdyo albümü aynı zamanda Billboard 200, Americana / Folk Albümleri ve En İyi Albüm Satışları listelerinde de üst sıralarda yer aldı ve listelerde yer aldığı ilk hafta boyunca 407.000 eşdeğer albüm birimi sattı.
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32 kez Grammy kazanan sanatçı, yayınlanmadan önce albümün baş teklisi 'Texas Hold 'Em' ile ülke çapında 1 numara hit elde etti.
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'Kovboy Carter'da Dolly Parton, Willie Nelson ve Stevie Wonder gibi efsanevi figürlerden Miley Cyrus ve Post Malone gibi çağdaş ikonlara kadar çok çeşitli sanatçılar yer alıyor.
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Bu başarı aynı zamanda Beyoncé'nin '2024 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde prestijli Yenilikçi Ödülü'nü almasının ardından geldi. Beyoncé, sürekli gelişen müzik endüstrisinde sınırları zorlamanın ve yeniliği benimsemenin önemini vurgulayarak, "Umudum, hiçbir önyargıya kapılmadan, sanattan keyif almanın verdiği keyif ve özgürlüğe daha açık olmamızdır." demişti.
Fotoğraflar: Avalon