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Beyoğlu’nun kepenk kapatan simgesel mekanları

Yıllar içerisinde Beyoğlu değişti ve değişmeye de devam ediyor. Beyoğlu'nun simge mekanları bir bir kapanıyor ve yerlerini de zincir mağazalar alıyor. İşte Beyoğlu'nun kapanan ve taşınan simgesel mekanlarından bazıları...

Giriş: 01.11.2022 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkı 1985 yılında Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alınmıştı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının, 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyecekleri için pastaneyi 29 Ekim'de kapattıklarını söyledi.

  • Beyoğlu’nun simgesi olan İstiklal Caddesi’ndeki tarihi ile bilinen Denizler Kitabevi ekonomik nedenlerle taşındı. 1993’te kurulan kitabevi, yayıncılık alanının yanı sıra nadir kitaplar, eski haritalar vb. Ile ilgili geniş bir koleksiyonu var. Kitabevi ekonomik sebeplerle özellikle pandemi döneminde zor günler yaşadı. Bu süreçte biriken kira borçlarına, İstiklal Caddesi’nin değişen sosyokültürel yapısı da eklenince kitabevi geçen yıl taşınmak zorunda kaldı.

  • Balık Pazarı’nın 1918’den beri Beyoğlu Balık Pazarı’nda olan bir zamanların en ünlü şarküterisi Şütte, ilk mekanını sessiz sedasız kapattı.

  • 80'li yılların dillere destan pasta ve çikolatalarının yapıldığı o tarihi pastane Markiz, 169 yıllık tarihinin dördüncü değişimini yaşamasına rağmen ayakta kalamadı ve geriye sadece adı kaldı.

  • İstanbul Beyoğlu Balıkpazarı'nda bulunan Şampiyon Kokoreç, artan kira maliyetleri sebebiyle şubesini kapatmak zorunda kaldı. Kokoreçte marka haline gelen işletme 1962 yılında önce Balıkpazarı'nda kurulmuş şöhreti ülke geneline yayılmıştı. Beyoğlu bir tarihe daha veda etti. Balık Pazarı'nda bulunan Şampiyon Kokoreç 2020 yılında kapandı.

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