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Beyoğlu’ndaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede karşılaşan, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavga olayı ile ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptan 5 kişiyi yaralamıştı.

30.11.2019 - 15:15 | Güncelleme:
Beyoğlu çatışma
Mustafa Şekeroğlu

Beyoğlu İlçe ekipleri olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri elde etti. Elde edilen görüntüler ve olay yerinde görgü tanıkların ifadeleri alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yapılan çalışmalara göre, aynı aileye mensup Orhan O, Mehmet Nezir O, Ensari O. ve Taner O. isimli şahıslar yaralandı.

İncelemede kavganın önce yumruklaşma ile başladığı ardından silah kullanıldığı ortaya çıktı.

Silahı kullandığı tespit edilen Yusuf A., olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla yakalandı. Olay esnasında bıçak kullandığı öğrenilen Mücahit A.’da yakalandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

 

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