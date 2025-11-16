Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlunda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Beyoğlunda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.11.2025 - 20:35
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün akşam Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskelede çökme sonucu meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucunda iskele üzerinden düşerek yaralanan S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, M.G ile S.E'nin kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, C.G'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında atanan uzman bilirkişi tarafından bugün hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu, yaralanan 3 işçi ile hayatını kaybeden S.E'nin ise tali kusurlu olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

        Bu kapsamda taşeron firmanın sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç. gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mevcut dosya kapsamı, atılı suçun niteliği, tespiti yapılan kusur durumu gözetilerek, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüpheliler B.Ç. ve O.Ç'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

